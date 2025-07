Nuova rete ospedaliera, Cisl Medici Catania chiede «che sia preceduta da una pianificazione del territorio»

La nota

«La qualità e la rapidità delle cure devono orientare ogni decisione, superando logiche campanilistiche», scrive il sindacato

La segreteria provinciale della Cisl Medici di Catania, per voce del segretario generale dottor Carmelo Puglisi esprime «il proprio parere in merito alla proposta di nuova rete ospedaliera. «Ogni programmazione sanitaria – si legge nella nota inviata alla stampa deve necessariamente tener conto delle specificità geografiche della Sicilia, che incidono fortemente sulla gestione dei pazienti acuti; questo è particolarmente vero per la provincia di Catania. Nella nostra visione la Sanità pubblica è un sistema unico e integrato: ospedale, territorio ed emergenza, come già sottolineato dal recente intervento del segretario Cisl Medici Sicilia Dott. Massimo De Natale. Se “tocchi ” un pezzo del puzzle, gli altri ne risentono, ed il paziente vive all’interno di questo sistema : modificarne una parte senza adeguare le altre è inefficace. In quest’ottica, è fondamentale che la rete ospedaliera valorizzi le patologie tempo-dipendenti – infarti, ictus, traumi – che richiedono interventi entro la cosiddetta golden hour. Occorre mettere al centro la sicurezza del cittadino, promuovendo un’integrazione tra strutture non basata sulla dimensione, ma sulle reali competenze e dotazioni».

Secondo Cisl medici «la qualità e la rapidità delle cure devono orientare ogni decisione, superando logiche campanilistiche. La politica deve assumere un approccio basato su dati e evidenze oggettive, non su convenienze locali. È essenziale evitare un’ulteriore erosione di posti letto nell’area metropolitana di Catania, dove operano strutture di riferimento regionale ad alta specializzazione, spesso con personale medico insufficiente. Questi ospedali devono essere potenziati e resi attrattivi, anche per contrastare la fuga di professionisti e pazienti. La programmazione deve considerare l’intero territorio, valorizzando anche gli ospedali delle aree disagiate, che garantiscono l’accesso minimo alle cure. Ogni realtà va valutata attentamente, ma senza attribuire a presidi territoriali funzioni per cui non sono attrezzati. L’accesso alle cure deve essere uniforme, ma non illusorio: si potenzi la rete dell’emergenza e i centri di riferimento, investendo contemporaneamente su una vera pianificazione territoriale. La sanità deve essere vista come investimento: rafforzare gli ospedali hub, in particolare nelle grandi città, con personale, tecnologia e percorsi efficaci è una priorità assoluta. Non si tratta di penalizzare il territorio, ma di riequilibrare il sistema in base a criteri di appropriatezza clinica e sicurezza. Gli ospedali spoke e le strutture territoriali vanno integrati con ruoli precisi e funzioni definite, senza sostituirsi ai centri specializzati».