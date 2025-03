Nuova scuola a Picanello: sorgerà in un area abbandonata

Catania

Un’area abbandonata da oltre quindici anni in via Villaglori, a Picanello, tornerà a nuova vita con la costruzione di un moderno plesso scolastico multidisciplinare. L’intervento, deliberato dalla giunta presieduta da Enrico Trantino su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi, prevede la realizzazione di una scuola innovativa, dotata di spazi per attività extracurriculari e accessibile anche nel pomeriggio, per un’offerta formativa più completa e inclusiva.

“Sarà un vero e proprio centro civico nel cuore di Picanello – ha dichiarato il sindaco Trantino – un complesso polifunzionale che sostituirà i due corpi di fabbrica dell’ex scuola Recupero-Capponi, ormai in rovina e vandalizzati che formeranno il nucleo di un’area completamente rigenerata, per i cittadini e soprattutto per i nostri giovani”.

Il progetto, redatto dai tecnici comunali con il coordinamento del Rup Salvo Persano e la supervisione del direttore dei Lavori pubblici Fabio Finocchiaro, prevede la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di un’unica struttura moderna, destinata ad accogliere una scuola secondaria di primo grado per 324 alunni, oltre a servizi per la comunità e una palestra coperta. L’edificio sarà realizzato con una struttura in acciaio e pannelli prefabbricati, dotati di impianti fotovoltaici per il risparmio energetico.

L’investimento complessivo è di 6,5 milioni di euro, finanziati per 5 milioni con fondi ministeriali per la rigenerazione urbana e per 1,5 milioni con il Piano Operativo Complementare (Poc).