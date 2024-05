Nuovi collegamenti bus per Misterbianco-Metro Catania

Mobilità

Dal 1° luglio entreranno in funzione i nuovi collegamenti bus fra la città di Misterbianco e le stazioni Nesima, Fontana e Monte Po della Metropolitana di Catania. Oggi in municipio la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano di trasporto pubblico locale alla presenza del sindaco Marco Corsaro e del direttore generale di Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore.

«Tra qualche settimana – ha affermato il sindaco Corsaro – la nostra città sarà collegata in maniera diretta e omogenea alle stazioni della metro. Gli shuttle Fce toccheranno Misterbianco centro e i quartieri di Montepalma, Lineri con più di venti fermate nei punti strategici del territorio. Inoltre, a breve formalizzeremo un accordo con l’AMT di Catania per il prolungamento della linea 702 su Belsito, collegando così anche quel quartiere alla metro etnea. Stiamo sviluppando per la prima volta a Misterbianco – sottolinea il sindaco Corsaro – un trasporto locale finalmente intermodale e ben studiato, sempre più vicino alle esigenze di tanti cittadini che vogliono muoversi facilmente con i mezzi pubblici».

Il programma di esercizio dei nuovi collegamenti, stilato da Fce e Comune, prevede una linea shuttle Monte Po-Misterbianco-Monte Po che transiterà attraverso la Zona commerciale e tutto il centro storico; una seconda linea shuttle Monte Po-Nesima-Lineri-Monte Po che toccherà con le navette i quartieri di Montepalma e Lineri fino a piazza Mercato. I servizi saranno attivi a partire dal 1° luglio.