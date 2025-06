Nuovo rettore Unict, Foti ringrazia Nicotra e Baglio: «Onorato di averli “al mio fianco”»

Le elezioni all'Università

«Abbiamo in comune la stessa idea di università da attuare con un percorso condiviso e sinergico», ha scritto il candidato più votato al primo turno e che ha incassato l'endorsement dei due ormai ex sfidanti. Domani dalle 9 alle 19 il secondo - e decisivo - turno

«Carissime Colleghe e carissimi Colleghi, ho molto apprezzato il senso istituzionale del gesto compiuto dai colleghi Ida Nicotra e Salvo Baglio, che stimo per le loro qualità umane e professionali e con i quali abbiamo in comune la stessa idea di università da attuare con un percorso condiviso e sinergico. Sono davvero onorato e felice di averli “al mio fianco”». A scrivere queste righe, inviate poche ore fa alla comunità accademica dell’Università di Catania, è il professor Enrico Foti, che lunedì 23 giugno è stato il più votato al primo turno delle elezioni per la carica di nuovo rettore per il sessennio 2025-2031. Sono state 598 le preferenze per Foti, non sufficienti per l’elezione diretta – il quorum è a quota 860 voti – ma comunque sufficienti per determinare il “terremoto” andato in scena ieri a tarda serata, con i professori Nicotra (274 voti) e Baglio (129), distanziati dal secondo classificato (Pierfrancesco Veroux, 508 preferenze) che hanno optato per il ritiro, puntando su Foti come candidato.

Sulle schede ancora in quattro, ma saranno “nulli” i voti ai ritirati