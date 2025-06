Nuovo rettore UniCt, Veroux non si ritira ma rilancia: «Onorerò le 727 persone che hanno avuto fiducia in me»

Le elezioni all'Università

L'ordinario di Chiurirgia vascolare, secondo lunedì al primo turno dopo Foti, riferisce di aver «riflettuto» nelle scorse ore e di proseguire la corsa

A meno di 24 ore dal voto per eleggere il rettore dell’Università di Catania, la seconda chiamata alle urne dopo quella di lunedì 23 giugno che non ha visto nessuno dei quattro candidati prevalere con la maggioranza assoluta (primo il professore Enrico Foti con 598 preferenze), il professore Pierfrancesco Veroux (508 voti “ponderati” in totale) ha comunicato pochi minuti fa con una lettera inviata a tutta la comunità accademica che rispetterà l’impegno fino all’ultimo: «Onorerò con profondo rispetto le 727 persone che hanno riposto la loro fiducia in me», si legge nella lettera. Veroux sottolinea quindi non il numero di voti, ma il numero delle persone che hanno votato per lui tra 1355 docenti, 1146 dipendenti del personale tecnico-amministrativo (il cui voto ponderato verrà considerato equivalente a 271 voti pieni) e 93 studenti e studentesse.

Nessun ritiro quindi, ma un “rilancio”: si tratta di una comunicazione attesissima, da quando ieri in tarda serata gli altri due candidati alla carica di rettore di Unict, la professoressa Ida Nicotra (274 voti) e il professore Salvatore Baglio (129) hanno annunciato il ritiro dalla corsa per il rettorato e l’appoggio alla candidatura di Foti. L’ipotesi che Veroux potesse ritirarsi è del resto presente tra le righe della missiva, nella quale il professore, ordinario di Chirurgia vascolare, riferisce che «le ore di silenzio che hanno seguito il voto non sono state casuali sono servite a riflettere con serenità. Una pausa necessaria per riflettere, capire, ponderare». Per proseguire poi scrivendo che «il vostro voto è ancora più determinante» e che «Noi insieme possiamo dar vita ad una nuova Università e costruire il futuro che desideriamo).