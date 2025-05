Nuovo volo diretto Catania-New York, Torrisi: «Passo storico per tutta la Sicilia»

Aeroporti

Il collegamento sarà operativo, giornalmente, dal prossimo 23 maggio

L’aeroporto di Catania e il J F Kenndy di New York, dal prossimo 23 maggio, saranno giornalmente collegati con un volo diretto della Delta Air Lines. E’ il primo della compagnia dalla Sicilia e l’unico dal Vincenzo Bellini per gli Stati Uniti. Offrirà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di JFK verso numerose destinazioni in tutto il Nord America.

«Questo volo – ha detto l’Ad di Sac, Nico Torrisi alla conferenza stampa di presentazione – è un passo storico per l’aeroporto di Catania e per l’intera Sicilia. L’apertura di una rotta diretta con New York non è solo un grande risultato operativo che arricchisce l’offerta del nostro scalo, ma anche un’opportunità strategica per lo sviluppo economico e turistico di tutto il territorio. Siamo orgogliosi di accogliere Delta e di offrire ai nostri passeggeri un nuovo collegamento con una delle mete più importanti del mondo».«Siamo davvero entusiasti – ha affermato Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India – di lanciare il nostro primo volo in assoluto dalla Sicilia, nell’anno in cui Delta celebra il suo centenario. Catania sarà la quinta città italiana servita da Delta dagli Stati Uniti dopo Roma, Milano, Venezia e Napoli.

Meta richiesta

«La Sicilia – ha aggiunto Curcio – è una meta molto richiesta dal mercato statunitense, e sono numerosi gli italo-americani che hanno legami importanti con questa straordinaria regione. Siamo convinti che il nostro servizio avvantaggerà l’economia dell’isola per quanto riguarda il turismo in arrivo, oltre a offrire ottimi collegamenti verso gli Stati Uniti per i cittadini della regione».

Delta opererà il nuovo volo da Catania per New York utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti. Il collegamento sarà attivato dal 23 maggio collaborazione con i partner europei Air France, Klm e Virgin Atlantic.

«Nel breve periodo puntiamo a partire con il piede giusto, e siamo molto fiduciosi – ha detto ancora Curcio – i voli stanno registrando un’ottima occupazione e la risposta del mercato è stata molto positiva, come ci aspettavamo. Sul medio-lungo periodo, l’obiettivo è continuare a crescere. Questo volo rappresenta già un investimento significativo, essendo una tratta giornaliera, e da qui confidiamo si aprano nuove opportunità per un’ulteriore espansione. Si tratta di un volo estivo, la tratta terminerà ad ottobre e saranno le performance di mercato a stabilire se proseguirà».

«Abbiamo osservato con attenzione il mercato di Catania – ha sottolineato ancora Matteo Curcio – per diverso tempo. I numeri della Sicilia sono in costante crescita, e negli ultimi cinque-dieci anni l’incremento è stato particolarmente significativo. La domanda da parte dei viaggiatori americani interessati a scoprire le bellezze di Catania e della Sicilia continua ad aumentare, ed è da qui che è nata l’idea di questo collegamento. Oggi, per la prima volta, si concretizza un’opportunità unica: la compagnia leader a livello globale avvia voli diretti tra Catania e New York».

Lavoro di squadra

«Ho chiamato Nico Torrisi un anno fa e da quel giorno abbiamo iniziato a lavorare insieme – ha svelato il manager Delta – non è un caso se oggi Catania ha una nuova lounge e tutti i servizi adeguati ad un aeroporto che ospita voli internazionali. Il risultato di oggi è stato ottenuto lavorando in stretta collaborazione con i nostri team e ringrazio anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, perchè tutto questo è stato un esempio straordinario di collaborazione. Delta è compagnia leader nel Mondo, è l’undicesima azienda più importante secondo Fortune. Da italiano sono orgoglioso di portare Delta in un’altra città italiana. Trasportiamo ogni anno 200 milioni di passeggeri e siamo la compagnia più puntuale».