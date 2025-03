Occasioni ma reti bianche per Catania – Crotone, Montalto out durante il riscaldamento

Calcio serie c

Grande fair play tra i tifosi delle due squadre con scambi di convenevoli e striscioni a supporto di un’amicizia sempre più solida

CATANIA-CROTONE 0-0

CATANIA (3-4-2-1) Dini 6,5; Ierardi 6,5, Di Gennaro 6,5, Gega 6,5 (dal 1’ s.t. Allegretto 6); Raimo 6 (dal 20’ s.t. Frisenna 6), De Rose 5 (dal 20’ s.t. Di Tacchio 6), Quaini 6,5, Anastasio 6 (dal 15’ s.t. Stoppa 6); Jimenez 6, Lunetta 6; De Paoli 5 (dal 32’ s.t Celli s.v.). (Farroni, Butano, Del Fabro, Sturaro, Montalto). All. Toscano 6.

CROTONE (4-2-3-1) D’Alterio 6,5; Rispoli 6, Cargnelutti 6, Armini 6 (dal 37’ s.t. Cocetta s.v.), Groppelli 5,5; Gallo 5,5 (dal 32’ s.t. Schirò s.v.), Stronati 5,5; Ricci 6 (dal 21’ s.t Silva 6), Tumminello 6 (dal 21’ s.t. Gomez 6), Vitale 6; Murano 5,5. (Martino, Cucinotta, Piras, Di Pasquale, Guerini, Cantisani, Vilardi). All. Longo 6.

ARBITRO Lovison di Padova 6.

NOTE paganti 2.590, abbonati 12.894, incasso nc. Ammoniti Toscano, Di Gennaro, Rispoli, Cargnelutti, Stronati, Di Tacchio, Ierardi, Groppelli. Angoli 4-3.

Il pareggio senza reti non inganni. Catania e Crotone hanno lottato alla pari cercando di annullarsi e la gara ha vissuto sempre sul filo dell’incertezza fino all’ultimo istante di recupero. Con Inglese in tribuna e, dall’altra parte, con Gomez subentrato nella ripresa sono mancati i cannonieri principi delle due formazioni. Per di più Montalto si è fatto male durante il riscaldamento e in extremis in distinta è andato De Paoli come centravanti.

Primo tempo di grande equilibrio, con il Catania che cerca di forzare gli argini conquistando profondità sulla fascia sinistra. Il Crotone trova spazio spesso per vie centrali e così Tumminello al 13’ tenta di sorprendere Dini ma spedisce a lato da buona posizione. Nella parte centrale della frazione il Catania costruisce un paio di azioni interessanti tutte sugli sviluppi dei calci d’angolo: Anastasio dalla bandierina, il colpo di testa di Ierardi viene respinto, la conclusione dal secondo palo di Quaini sbatte sul portiere e finisce in angolo. Ancora tentativo dalla bandierina con il colpo di testa sempre di Ierardi: palla alzata in angolo. Ma l’occasione migliore viene costruita dai rossazzurri al 35’ con la botta di Lunetta da fuori che il portiere devia sul palo. Prima della pausa Ricci serve Murano che ha il tempo e lo spazio per tentare l’acrobazia: pallone a lato.

Nella ripresa il Crotone tenta di avanzare e Toscano che aveva spostato Lunetta sulla fascia inserendo Stoppa sulla trequarti, nel momento di maggiore sofferenza cambia tutto: Lunetta falso 9 al posto di De Paoli, Di Tacchio per dare più fisicità alla mediana (fuori De Rose) e Frisenna laterale di centrocampo. In casa Crotone Gomez, entrato nella seconda parte, diventa l’osservato speciale.

Silva tenta un diagonale a sorpresa, ma si spegne a lato, Jimenez va in acrobazia, ma è troppo stretto da due avversari. L’assalto finale rossazzurro è una costruzione dal basso con Stoppa murato in area dei calabresi.