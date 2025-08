Oda Catania, la denuncia di Usb: “Lavoratori senza stipendio da quasi 7 mesi”

La vertenza

Il sindacato critica il presidente Adolfo Landi per non aver mantenuto la promessa di saldare almeno una mensilità da gennaio 2025

“Le false promesse del presidente dell’Oda: degli stipendi neanche l’ombra”. Così il sindacato Usb Lavoro privato torna sulla vertenza dei lavoratori dell’Opera diocesana di assistenza (Oda) di Catania, citando quanto dichiarato dal presidente del Conisglio di amministrazione in merito al pagamento di uno.stipendio arretrato. “L’avvocato Adolfo Landi, prima in qualità di Commissario Straordinario della Fondazione Oda Catania, adesso con la carica di presidente concessagli sul campo dall’ arcivescovo Luigi Renna, ha un primato che difficilmente potrà essere eguagliato da altri. Vanta il primato “olimpico” delle false promesse legate agli stipendi non corrisposti alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Oda. Puntualmente dai microfoni della stampa promette prossimi pagamenti di stipendi e ha anche parlato di una mensilità e forse di una mensilità e mezza entro luglio, ma senza specificare l’anno…Promesse non mantenute o false promesse: la differenza è notevole, anche perché fra non molto saranno 7 gli stipendi non corrisposti nel 2025.Quasi 7 mesi senza stipendio per oltre 300 persone, e all’avv. Landi passa da una falsa promessa all’altra”

