Oda, l’attesa infinita per gli stipendi. L’ente: «Pagamenti a partire dal 15 aprile»

La vertenza

Il commissario Adolfo Landi ai sindacati: «Quattro mensilità entro fine mese»

Sono ancora senza stipendi i lavoratori di Oda, l’Opera diocesana di assistenza che assiste circa 1.500 persone in 4 grandi strutture socio-sanitarie a Catania e nell’hinterland. Le mensilità attese arretrate dai dipententi sono ormai sei – da novembre 2024 a marzo 2025, più la tredicesima – e, nonostante gli incontri avuti con la dirigenza della Fondazione, e a inizio febbraio anche con lo stesso arcivescovo Luigi Renna – l’ente morale è dipendente dall’Arcidiocesi di Catania – per ricevere almeno parte dell’arretrato i lavoratori dovranno attendere ancora.L’attesa durerà come minimo fino al 15 del mese di aprile quando ci sarà a Milano «l’atto pubblico per l’erogazione del mutuo», ovvero il finanziamento per avere liquidità che era stato annunciato ai sindacati nell’ultimo incontro dello scorso 1 aprile. La data è stata comunicata in una nota di ieri del commissario straordinario dell’ente, l’avvocato Adolfo Landi, in risposta a un quesito posto dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Ugl salute e Nursind, che l’avevano inviata per chiedere chiarimenti proprio sul finanziamento.Nella lettera Oda informa inoltre che a breve dovrebbe anche arrivare l’acconto trimestrale per le prestazioni sanitarie da parte di Asp, con cui Oda ha una convenzione dal valore di 16 milioni di euro l’anno. La pratica per erogare la cifra, circa un quarto delle spettanze annuali, è già stata istruita «in buona parte» dall’azienda sanitaria, informa la lettera di Landi, che aggiunge: «Siamo in attesa della determina e della conseguente pubblicazione». Si conferma quindi «quanto detto nel citato incontro con le organizzazioni sindacali», ovvero quello del 1 aprile, e quindi la corresponsione di 4 mensilità avverrà nel corso del mese di aprile. Ma, si aggiunge, «anche in diverse tranches».