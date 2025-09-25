Oggi alla biblioteca “Vincenzo Bellini” rivive la “Catania nell’800”

Spettacoli, Catania

Un pomeriggio (via alle 17) organizzato dalla Delegazione Fai di Catania dedicato alla riscoperta della cultura e delle atmosfere dell’Ottocento, attraverso la moda e la danza

Un tuffo nel 1800 per rivivere la Catania di un tempo. Grazie alla Delegazione Fai di Catania la possibilità di assistere oggi pomeriggio ad un evento unico dedicato alla riscoperta della cultura e delle atmosfere dell’Ottocento, attraverso la moda e la danza, simboli di un’epoca elegante e raffinata.

L’appuntamento con “Catania nell’800” è in programma oggi pomeriggio alle 17 alla Biblioteca “Vincenzo Bellini” di via Spagnolo, 17 a Catania, dove ci sarà la possibilità di assistere alla manifestazione curata dalla Delegazione Fai di Catania, in collaborazione con la Società di Danza San Gregorio e con il patrocinio del Comune di Catania, la Direzione Cultura e l’Assessorato al Verde Pubblico.

“Il programma – sottolineano gli organizzatori – prevede l’elegante esposizione di abiti d’epoca e coinvolgenti danze storiche. Un viaggio nel tempo tra moda, musica e fascino aristocratico, per scoprire lo splendore della città nel XIX secolo”.

Dopo i saluti di Marilisa Spironello, capo Delegazione Fai Catania e gli interventi di Teresa Di Blasi, Delegata alla cultura Fai Catania; Melita Leonardi, delegata Fai Scuola Catania; della prof. Marcella Morana e del maestro Antonio Barattini e il via alle esibizioni.