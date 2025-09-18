Il 23 settembre la giornata della pasta alla Norma, Catania celebra il suo piatto simbolo

l'iniziativa

Mannino, presidente cuochi e pasticceri etnei: "Un piatto semplice, gustoso e povero"

«Dove posso mangiare un piatto di pasta alla Norma fatto come Dio comanda?». Se fate questa domanda a qualunque catanese, la risposta sarà sempre la stessa «A mé casa…» o in alternativa «A casa di mia mamma», il che dà la cifra di quanto questa ricetta così identitaria sposi l’atavica prosopopea catanese soprattutto a tavola. In realtà non mancano i posti in cui si rende omaggio a questo piatto iconico della cucina “marca liotru”, basta solo inseguire la qualità degli ingredienti per trovare quella fatta a regola d’arte. Una buona salsa di pomodoro, dell’olio extravergine d’oliva in cui friggere le melanzane (quelle nere), una ricotta salata di media stagionatura e un bel ciuffo di basilico fresco.

«A cosa deve la sua fortuna? In fondo è un piatto semplice e gustoso al tempo stesso – dice Vincenzo Mannino, presidente provinciale dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri etnei -. È una pasta fatta con prodotti di stagione, il pomodoro maturo dolce, la melanzana fritta, la ricotta salata che dà quel tocco di sapidità e il basilico che regala una nota di profumata freschezza. In più è anche un piatto nato povero che, ancora oggi, si può fare spendendo poco. Del resto era nato nelle case delle massaie e veniva fatto con i prodotti dell’orto, anche la pasta una volta era fatta in casa».Origini storiche a parte, una cosa è certa, il 23 settembre (data della morte di Vincenzo Bellini) è la “Giornata nazionale della Pasta alla Norma” e Catania, quest’anno, la celebra per la prima volta con una serie di appuntamenti.

In realtà la “giornata” è stata istituita quattro anni fa dal ministero dell’Agricoltura in subordine al fermento politico-associativo trasversale partito dal basso (ristoratori in primis) per il riconoscimento della Pasta alla Norma come bene immateriale dell’umanità Unesco, al pari della dieta mediterranea o della baguette, «ma non fu possibile – ricorda Giovanni Trimboli, imprenditore e cuoco di lungo corso della ristorazione catanese – per diverse ragioni, così abbiamo coinvolto il ministero dell’Agricoltura, la Regione Siciliana e il Comune di Catania per arrivare a istituire una giornata nazionale che non esisteva e così è stato. Questo è il primo anno in cui grazie alla collaborazione fra Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), Associazione cuochi e pasticceri etnei, Amazing events Srl di Salvo Peci, abbiamo unito le forze per dare vita al numero zero della manifestazione nella speranza che faccia da apripista per un evento fisso annuale».

«Certo, il 23 settembre non è il periodo migliore per esaltare le qualità organolettiche delle melanzane e del pomodoro – ammette il presidente provinciale dei ristoratori Cna, Domenico Privitera – ma ciò che conta è diffondere la cultura del buon cibo. È un atto dovuto perché la cucina è cultura e la Pasta alla Norma racchiude storia, arte ed eccellenza gastronomica. La Cna, per il tramite dei propri ristoratori, vuole diffondere il concetto di mangiare bene e sano attraverso la valorizzazione dei prodotti locali».