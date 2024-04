Ogni addebito moltiplicato per nove, caos sui conti della Bnl: tra le vittime anche un avvocato catanese

Il caso

L'Istituto ha però spiegato di avere risolto il problema

Addebiti multipli per molti clienti, che in alcuni casi si sono trovati con il conto azzerato: una sorpresa negativa alla vigilia di Pasqua per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas e che la banca assicura di avere individuato e risolto. Numerose sono le segnalazioni arrivate, come ad esempio quella di un correntista di Catanzaro a cui sono state addebitate nove volte le due rate che aveva in scadenza oggi e che, constatato l’accaduto, ha pubblicato un post su Facebook. «Nel giro di pochi minuti – racconta – sono stato sommerso di messaggi analoghi da parte di altri nelle stesse condizioni. Almeno un centinaio. Purtroppo, però, nel mio caso il totale che mi è stato addebitato, per ben 9 volte, ha superato la somma di 5 mila e rotti euro, lasciandomi praticamente al senza soldi. Un’analoga segnalazione è arrivata anche da un noto avvocato di Catania, che ha scritto una pec alla propria filiale. «Vi informo di aver riscontrato nove addebiti non autorizzati sul mio conto, ciascuno di euro 140, indicati come «spese utenze».