Ognina, la giunta approva il piano di fattibilità per la “rigenerazione” del lungomare

Verso il "restyling"

Il piano, per il quale era stato fatto un concorso di progettazione, verrà illustrato in un incontro pubblico il 20 maggio

Il Piano di fattibilità tecnico-economica del progetto di rigenerazione del lungomare di Ognina è stato approvato dalla giunta comunale. L’arrivo del provvedimento era atteso: la possibilità di avere il bando “entro fine giugno” era stata già anticipata dal sindaco Enrico Trantino durante l’evento delle Frecce Tricolori.

Si tratta del completo ripensamento del lungomare, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, con al centro l’area del borgo marinaro di Ognina nella quale è previsto l’abbattimento del ponte che da anni “soffoca” la piazza antistante il mare e la chiesa. Il provvedimento, per il quale a gennaio è stato decretato il vincitore di un concorso di progettazione a cui hanno partecipato 53 studi di ingegneria e architettura, ovvero l”elaborato presentato da Bodàr – bottega d’architettura, uno studio di professionisti di Barcellona Pozzo di Gotto, capofila di un raggruppamento che comprende anche lo studio associato Mdu architetti di Prato, Aei Progetti srl di Firenze, Eko – Tek Engineering srl di Sinalunga (Siena), Smart Engineering srl di PIsa, lo studio associato Caniparoli Geologia e Ambiente di Carrara e l’architetta Viviana Ragnini di Castelfranco Piandisco (Ar).

Il 20 maggio, al Palazzo della Cultura, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi incontreranno stakeholder, categorie professionali e cittadinanza per un confronto pubblico dedicato alla condivisione del Piano strategico unitario per l’attuazione degli interventi.L’obiettivo, si sottolinea in una nota dell’amministrazione comunale, è «avviare un processo condiviso di informazione e dialogo su un progetto che mira non solo alla riqualificazione urbana e paesaggistica del borgo marinaro di Ognina, ma anche al miglioramento della vivibilità e della connessione tra città e mare». Saranno installati monitor che mostreranno i progetti partecipanti al concorso internazionale, insieme a un plastico del progetto vincitore. Interverranno, inoltre, i dirigenti e i tecnici comunali coinvolti, i progettisti autori della proposta vincitrice e i membri della Commissione giudicatrice.