Omicidio al Fortino: sì al giudizio immediato per il 21enne che ha sparato

Catania

Il processo si apre a maggio.

«La prova a carico dell’imputato appare evidente», scrive così il gip Luca Lorenzetti nel decreto che dispone il giudizio immediato a carico di Calogero Michael Romano, il 21enne accusato dell’omicidio di Giuseppe Francesco Castiglione avvenuto il 9 gennaio scorso in piazza Palestro.I due giovani si sono incontrati al Fortino in pieno giorno, poco dopo l’ora di pranzo. Romano è arrivato in scooter armato di pistola: le telecamere di videosorveglianza registrano i momenti in cui maneggia l’arma. L’occhio elettronico lo inquadra mentre si avvicina a Castiglione, ma un albero copre il momento degli spari. Sono stati almeno cinque. La vittima è morta la mattina dopo all’ospedale Garibaldi-Centro dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Romano si è costituito ai carabinieri di Misterbianco, per poi essere accompagnato alla squadra mobile dove è stato fermato. Fermo che poi è stato convalidato dal gip: il 21enne è infatti detenuto in carcere.