Omicidio Scopelliti: dopo 34 anni sequestrata (un’altra volta) la Bmw su cui viaggiava

Reggio Calabria

La procura di Reggio Calabria continua a lavorare per scoprire la verità sul delitto. Indagati anche boss di Cosa nostra siciliana

Nonostante siano passati 34 anni non si è mai spenta la speranza di scrivere «giustizia» sulla lapide del giudice Nino Scopelliti, ucciso a fucilate mentre era al volante ddella sua Bmw. Stava rientrando a casa, a Piale – frazione di Villa San Giovanni – per leggere le carte del maxi processo di Palermo. Di lì a breve avrebbe dovuto tenere la requisitoria in Cassazione. Era il 9 agosto 1991.I killer, rimasti ignoti, si appostarono in attesa del passaggio dell’automobile del magistrato. Appena lo videro, misero in moto e spararono con un fucile calibro 12. Lo colpirono alla testa. Scopelliti perse il controllo della macchina che finì fuori strada e poi in un vigneto.

In quella Bmw potrebbe essere trovata la chiave di volta della nuova inchiesta della procura di Reggio Calabria. Ricordiamo che un processo è già finito con una sfilza di assoluzioni, tra cui il boss di Catania, Nitto Santapaola. I pm hanno disposto un nuovo sequestro della Bmw per svolgere alcuni accertamenti. Inoltre i magistrati hanno sentito la vedova di Scopelliti. La tesi, mai accertata, è che il giudice sia stato ucciso per volere di Cosa Nostra con il placet della ‘Ndrangheta allo scopo di dare un cambio di direzione al maxi processo.