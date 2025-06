Ondate di calore, l’Asp di Catania attiva il Piano di prevenzione per l’estate

La guida “E…state in Salute"

Il documento servirà a ridurre i rischi per la salute con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili

L’Asp di Catania ha presentato il Piano operativo di prevenzione per l’estate 2025, volto a ridurre i rischi per la salute legati alle ondate di calore, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. Al centro del piano c’è la guida “E…state in Salute!”, aggiornata e rinnovata nella grafica, che fornisce consigli pratici per prevenire gli effetti dannosi del caldo.

Il Piano prevede interventi integrati quali la costituzione di un’anagrafe dei soggetti fragili, la diffusione capillare delle misure di prevenzione, l’attivazione di allerta sanitaria e il potenziamento delle attività assistenziali sul territorio e in ospedale. L’iniziativa è coordinata dall’UOC Medicina della Migrazione e delle Emergenze Sanitarie.

L’Asp partecipa inoltre al Sistema nazionale di sorveglianza e allerta caldo, attivo da maggio a settembre in collaborazione con Protezione Civile, Ministero della Salute e medici di base. Tra le raccomandazioni principali: bere almeno due litri di acqua al giorno, evitare l’esposizione diretta nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e monitorare la propria salute.