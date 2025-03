I NOSTRI ERRORI

Operazione Saracena, foto sbagliata tra gli arrestati: ci scusiamo con l’interessato e coi lettori

Il Sebastiano Galati Rando indicato in quell'articolo - come segnalato anche dal suo legale avvocato Giuseppe Passanisi - non è quello coinvolto nell'operazione dei carabinieri di Randazzo,

Di Redazione | 09 Marzo 2025