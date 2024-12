Ortopedici a raccolta per il XIV Focus Regionale Asoto su “Ortopedia, profili normativi e medico-legali della responsabilità professionale”

formazione

Si è svolto con grande partecipazione e interesse il quattordicesimo Focus Regionale Asoto, dedicato al tema cruciale: “Ortopedia, profili normativi e medico-legali della responsabilità professionale”. L’evento, tenutosi nella splendida cornice della città di Catania, ha riunito esperti, medici ortopedici e giuristi provenienti da tutta la Sicilia.

L’evento ha registrato interventi di alto profilo accademico e professionale, tra cui quello del prof. Salvatore Aleo, ordinario di Diritto Penale, che ha offerto un’analisi dettagliata del quadro normativo che regola la responsabilità professionale in ambito ortopedico; quello del Professore Cristoforo Pomara, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di Catania, il quale ha approfondito le implicazioni medico-legali, sottolineando l’importanza di una documentazione clinica accurata e di una gestione appropriata dei casi controversi; nonché quello dell’avv. Carmelo Ferrara, Direttore dell’Ufficio Legale e Contenziosi dell’Arnas Garibaldi di Catania, che ha spiegato gli aspetti pratico-giuridici, illustrando le sfide legate alla gestione dei contenziosi legali e alle strategie per mitigare i rischi.

Uno dei momenti più significativi del convegno è stato il coinvolgimento degli ortopedici provenienti da tutte le province della regione siciliana. I professionisti hanno condiviso esperienze cliniche attraverso la presentazione di casi individuali, stimolando un vivace dibattito e un prezioso scambio di competenze.

A presiedere l’evento è stato il dott. Egidio Avarotti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Arnas Garibaldi di Catania e presidente dell’associazione Siciliana Ortopedici Traumatologi. Con la sua guida e al suo impegno, il convegno ha rappresentato un’occasione unica di confronto tra i diversi attori coinvolti nella gestione della responsabilità professionale in ambito ortopedico.

“Un ringraziamento speciale – ha detto il dott. Avarotti – va a tutti i relatori, ai partecipanti e agli organizzatori per aver reso possibile questo importante momento di riflessione e formazione. Sono sicuro che questo evento servirà da punto di riferimento per le delicate questioni affrontate”.