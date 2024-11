Padre e figlio coltivavano marijuana e la consegnavano con lo zaino da rider

catania

Il controllo della Polizia a Picanello: sequestrati tre chili di droga

Avevano trasformato il garage di casa in una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana. Protagonisti due catanesi di 48 e 24 anni, padre e figlio, che sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia. Ad insospettire gli agenti della squadra Volanti è stato l’atteggiamento tenuto dal 48enne, notato a bordo di uno scooter in via Arduino, nel quartiere Picanello. Fermato per un controllo, l’uomo, con precedenti per droga, si è subito mostrato particolarmente nervoso e, durante gli accertamenti dei poliziotti, ha rivolto ripetutamente lo sguardo verso una vicina abitazione, come se volesse avvisare qualcuno.

Il comportamento del 48enne, in un evidente stato di apprensione, ha insospettito gli agenti che l’hanno osservato e monitorato, ritenendo che, all’interno di quella casa, potesse nascondersi qualcosa. Negli stessi attimi, i poliziotti hanno notato un ragazzo che, affacciatosi proprio dalla stessa abitazione, ha provato a nascondere delle buste in plastica tra le tegole del tetto, per poi dirigersi verso il terrazzo. A quel punto, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata sulla casa dove è stato accertato il legame di parentela tra i due. La perquisizione ha permesso di trovare 2 chili di marijuana, distribuiti in diverse buste sparse per tutta la casa. Sul tetto, nelle buste nascoste poco prima dal 24enne, è stato trovato un altro chilo di marijuana. Nel garage dell’abitazione i poliziotti hanno invece scoperto una serra con 12 piantine di marijuana. Padre e figlio avevano pensato ad ogni dettaglio, dotando la serra a gestione familiare persino di un impianto di ventilazione e areazione e di lampade per la coltivazione della marijuana.