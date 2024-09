“Panchine Rosse”, l’iniziativa di Snam fa tappa a Catania contro la violenza di genere

Solidarietà

L’inaugurazione della nuova Panchina Rossa è stata accompagnata dalla presenza di Differenza Donna, storica associazione nata nel 1989 contro la violenza di genere

Ha fatto tappa a Catania l’iniziativa di Snam «Panchine Rosse» contro la violenza di genere che si pone l’obiettivo, attraverso numerose attività nei territori in cui l’azienda è impegnata, di sensibilizzare sul valore della gender parity e della sua importanza a livello sociale, culturale ed economico. Dopo i primi incontri a Padova e Napoli, Snam ha inaugurato nel distretto di Catania la terza Panchina Rossa che è parte del movimento di sensibilizzazione promosso da Snam con la sua community “Erg Oltre il Genere”, una comunità di dipendenti che si impegnano a promuovere iniziative di diversità e inclusione in azienda.