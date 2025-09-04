Panda finisce contro il guard-rail e prende fuoco a Misterbianco: paura per una donna incinta e il figlio

l'incidente

L'incidente poco dopo le 5 lungo la Tangenziale

Auto in fiamme questa mattina, a seguito di un incidente stradale, poco dopo le 5 lungo la Tangenziale in territorio di Misterbianco, in direzione di Catania. Il conducente di una Fiat Panda, per cause in corso di verifica, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guard-rail, danneggiandolo.

Le due persone che si trovavano dentro l’autovettura, una donna di 36 anni incinta e il figlio 18enne, sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero la Panda. Sul posto scattati i soccorsi personale del 118 che ha trasportato i feriti in uno degli ospedali della zona. Al momento non si conoscono le condizioni. Per spegnere il rogo i pompieri del distaccamento “Catania Nord” che hanno messo in sicurezza la zona chiudendo al transito la strada. Sul posto i carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa.

