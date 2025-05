Papa, messa solenne di ringraziamento a Catania

Celebrazioni

Domani alle ore 20 in Cattedrale

«Con profonda gratitudine al Signore per il dono alla Sua Chiesa del nuovo Pontefice, Leone XIV,» domani alle 20, in Cattedrale, l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, «presiederà una solenne Messa di ringraziamento per l’elezione del nuovo Vescovo di Roma». E’ quanto si legge in una nota dell’arcidiocesi di Catania che invita «i vicari foranei, i parroci della città e le comunità loro affidate a partecipare a questo momento di preghiera e comunione ecclesiale» e invita «anche le comunità dei vari paesi e città dell’arcidiocesi», a celebrare «una Santa Messa di ringraziamento in segno di gioia e partecipazione per l’elezione del nuovo Pontefice».

