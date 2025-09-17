Passa davanti la Questura senza casco, la Polizia perquisisce la moto e la sua casa e trova la droga: arrestato

catania

In manette un ragazzo di 21 anni

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 21 anni, cittadino romeno, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il 21enne è stato fermato dai poliziotti durante un servizio di vigilanza all’ingresso della Questura di Catania, in via Manzoni, mentre transitava su uno scooter senza casco. Il ragazzo si è subito mostrato agitato e riluttante al controllo, tentando di non consegnare i documenti, custoditi nel vano sottosella del veicolo.

Insospettiti dal comportamento, gli agenti hanno deciso di procedere a una perquisizione, scoprendo all’interno dello scooter uno spinello e 15 dosi di sostanza presumibilmente marijuana, per un peso complessivo di 63 grammi.

Le ricerche sono proseguite con una perquisizione domiciliare, effettuata dalla squadra Volanti con il supporto degli agenti della squadra cinofili. Nelle abitazioni del giovane non è stata trovata altra sostanza, mentre nel box garage, accessibile con le chiavi trovate nello scooter, è intervenuto il cane antidroga Ares, che ha segnalato la presenza di droga.

Nel bauletto del motorino, posizionato su un tavolo, sono state scoperte 34 dosi di marijuana per un peso totale di 151 grammi, oltre a un bilancino elettronico di precisione, numerose buste di plastica e uno smartphone, tutto sequestrato.