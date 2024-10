Passeggiata in Corso Sicilia: nella city che non è più city il disagio sociale aumenta

Catania

Sopralluogo nella zona degli assessori comunali Pesce e Brucchieri che auspicano la nascita di un altro centro di accoglienza

Corso Sicilia: “city” e cuore finanziario della città oppure casbah? Di certo servono più risorse per i servizi sociali, che con l’Unità di strada già conosce e segue silenziosamente i senzatetto che vediamo lì ogni giorno, li accompagna nelle visite sanitarie, li monitora e tenta di dare soluzioni alternative di accoglienza, anche se solo notturna. Ma serve anche più attenzione alla pulizia. Come? Provando a rivedere e potenziare il relativo piano operativo che, secondo il blindato capitolato d’appalto in corso, prevede per Gema spa, la ditta di raccolta rifiuti del Lotto Centro, lo spazzamento meccanizzato della strada e lo spazzamento manuale per i marciapiedi ogni giorno, due volte al giorno nel lato Fiera, il lavaggio e la disinfezione una volta al mese. A giudicare da quanto visto ieri mattina, con intervento effettuato verso le 6 di mattina e ancora in corso sui marciapiedi, però non basta. Pesano, inoltre, la totale assenza di bagni pubblici e la carenza di cestini, interventi questi che necessitano di capitoli di spesa dedicati, da individuare.

È l’estrema sintesi, con l’impegno concreto a tentare una rimodulazione e soluzioni (economie incluse), preso a seguito dell’inedito sopralluogo di ieri, annunciato la settimana scorsa in Consiglio comunale dagli assessori Massimo Pesce (Ecologia) e Bruno Brucchieri (Servizi sociali) in rappresentanza del sindaco Enrico Trantino, assente solo per impegni concomitanti. Il tema della garanzia di pulizia e decoro in corso Sicilia, ma anche della necessità di un concreto intervento sulla povertà economica e sociale, era stato di nuovo sollevato in aula da consiglieri di maggioranza, Paola Parisi (FdI), e opposizione, Maurizio Caserta (Pd), presenti insieme a rappresentanti del Comitato dei residenti, esponenti delle principali attività, il direttore tecnico Gema spa Massimo Cosentino, Alessandro Venezia dell’Unità di strada e la funzionaria dei Servizi sociali Rosaria Buffardeci.