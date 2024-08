Passeggiata serata tra i luoghi affascinanti di Catania: dal monastero delle Benedettine fino a Villa Cerami

L'iniziativa

L'appuntamento organizzato da Officine Culturali

Anche questo fine settimana Officine Culturali effettua un viaggio alla scoperta delle maestose architetture, dei rigogliosi giardini e delle nobiliari stanze di alcuni dei luoghi più affascinanti di Catania in una suggestiva cornice serale.

Venerdì 30 agosto dalle 19:00 alle 22:00, con un tour guidato ogni ora, le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini condurranno visitatori e visitatrici alla scoperta del gioiello del Tardo Barocco siciliano, tra le luci e le ombre della sera.

Le visite guidate condotte dal team di Officine Culturali sono previste anche all’Orto Botanico, per scoprire la collezione verde custodita nel giardino scientifico dell’Università di Catania: gli appuntamenti sono per venerdì 30 agosto alle 18:00 e alle 20:00, sabato 31 agosto dalle 18:30 alle 21:30 con l’edizione serale de “Il giro del mondo in 80 minuti”, mentre domenica 1 settembre alle 18:00 e alle 20:00 l’appuntamento è con l’edizione serale di “Piante da mangiare”.

Infine, le architetture nobiliari settecentesche ed esempio di barocco catanese di Villa Cerami si sveleranno la sera sabato 31 agosto alle 20:00 e alle 21:00 con le visite guidate serali per andare alla scoperta di uno dei palazzi storici dell’Università di Catania.

Per partecipare alle visite guidate, a cura di Officine Culturali in collaborazione con l’Università di Catania, al Monastero dei Benedettini, all’Orto Botanico e a Villa Cerami è necessaria la prenotazione: scopri come su www.officineculturali.net e su www.monasterodeibenedettini.it. Per ulteriori informazioni chiama lo 095 7102767 | 334 9242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).

