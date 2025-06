Pasticcere ucciso, il duro monito di Trantino: «Questi qua se ne devono andare»

Delitti

Il sindaco di Catania ricorda che già da un anno è in corsa una seria attività di contrasto alla criminalità

«La gente si attende di poter vivere una città più tranquilla, più sicura e questo lo si può fare laddove certi soggetti che che sono stati accolti e ospitati, ma che alla fine vanno dimostrato di non meritare questa nostra generosità. Questi qua se ne devono andare». Lo ha detto il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sull’omicidio del pasticcere Santo Re, ucciso a coltellate da un posteggiatore abusivo di 37 anni, John Obama, originario dello Zimbabwe in Italia senza permesso di soggiorno.