Paternò, molesta alcune ragazze per strada e scatta il linciaggio: salvato dai carabinieri

Il caso

Protagonista un nordafricano di 30 anni. Contuso un carabiniere. Aperta un'inchiesta

Avrebbe seguito alcune ragazze minorenni nel centro di Paternò, grosso centro agricolo in provincia di Catania, e ne avrebbe aggredito alcune molestandole. Le vittime si sono messe in salvo entrando in un negozio.

Protagonista dell’aggressione un 30nne nordafricano che sarebbe stato poi vittima di un raid punitivo da parte di una decina di cittadini che, dopo che la notizia è circolata in paese, lo ha cercato e rintracciato e quindi lo ha accerchiato e colpito con schiaffi e pugni, ferendolo.