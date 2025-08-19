Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

il caso

Paura a Misterbianco per l’incendio di un furgone panineria e l’esplosione di due bombole del gas

Il rogo in piazza Kolbe, cause ancora da accertare

Di Redazione |

Una furgone adibito a panineria ambulante ha preso fuoco ieri sera in piazza Kolbe a Misterbianco. Sono in corso accertamenti per verificare le cause del rogo. L’incendio ha anche causato l’esplosione di due bombole di gas gpl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania. Per fortuna non ci sono stati feriti

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community