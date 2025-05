Paura in via Umberto a Catania: sbaglia la manovra di parcheggio e sfonda la vetrina di un negozio

l'incidente

I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi

Paura nel pomeriggio di oggi in via Umberto, a Catania, dove un veicolo è finito dentro la vetrina di un negozio durante una manovra di parcheggio. Alla guida c’era un anziano che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un errore di manovra.

L’impatto ha danneggiato seriamente l’ingresso del punto vendita, mandando in frantumi i vetri e creando il panico tra i presenti. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti, mentre gli agenti della polizia municipale hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.