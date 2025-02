Paura in via Umberto: passante ferita da una lastra di ferro

Catania

L'incidente durante la festa di Sant'Agata a pochi passi da via Etnea

Momenti di panico in via Umberto, quasi ad angolo con via Etnea, per una lastra di ferro caduta addosso a una signora. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e i sanitari del 118. Secondo quanto riferito da alcune persone presenti sul posto, non si sa se la lastra sia stata lanciata da qualcuno o se sia caduta accidentalmente da un balcone. La persona ferita è stata trasferita all’ospedale Garibaldi Centro.

