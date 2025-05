Paura in via Verga ad Acireale per l’incendio in una abitazione al secondo piano di un palazzo

il rogo

L'intervento dei vigili del fuoco ha messo al sicuro l'edificio e le persone

Nel primo pomeriggio alle 13:30 circa i vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale, appartenente al Comando Provinciale di Catania, sono intervenuta per un incendio all’interno di un’abitazione sita in via Verga, ad Acireale. Le fiamme ha interessato una camera da letto situata al secondo piano fuori terra.Le operazioni di spegnimento sono state tempestivamente eseguite, seguite dalla ventilazione dei locali e dalla messa in sicurezza. Per fortuna nessuna è dovuto ricorrere alle cure del 118.

