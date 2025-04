Paura sulla A18: il bus Catania – Messina prende fuoco, passeggeri in salvo e traffico in tilt

il caso

L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Indaga la Polizia stradale

Un incendio ha paralizzato l’autostrada A18 Catania – Messina nel pomeriggio di oggi, coinvolgendo un autobus con a bordo oltre all’autista un solo passeggero e causando forti rallentamenti.

Le fiamme sono divampate a bordo di un autobus che viaggiava in direzione Messina, nel tratto compreso tra Acireale e Giarre. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che si sono prontamente recati sul posto per domare le fiamme. Tuttavia, a causa dell’incendio e delle operazioni di soccorso, il traffico è stato completamente bloccato in entrambe le direzioni, causando lunghe code e notevoli disagi per gli automobilisti.

Le squadre di soccorso sono attualmente al lavoro per mettere in sicurezza l’area interessata e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine presenti sul posto. Illesi sia l’autista che il passeggero.

La testimonianza