Peculato, a Catania condannata ex direttrice delle Poste

La sentenza

Avrebbe svuotato i conti di alcuni correntisti per 700mila euro. Assolto promotore finanziario.

Una sentenza pesante. Da più punti di vista. Carmelina Antonella Sardo, ex direttrice dell’ufficio postale di viale Artale Alagona, è stata condannata a 8 anni e 8 mesi per peculato. La Terza Sezione Penale del Tribunale, presieduta da Rosa Alba Recupido, ha inoltre interdetto la donna in perpetuo dai pubblici uffici e l’ha dichiarata incapace di contrattare con la pubblica amministrazione. Il collegio ha anche dichiarato estinto il rapporto di lavoro con Poste Italiane, che nei fatti si è già concluso con il licenziamento.Ma andiamo al processo: Sardo è stata accusata di aver intascato – una somma che si aggira sui 700mila euro tra il 2013 e il 2016 – svuotando conti ed estinguendo polizze di diversi correntisti che poi si sono costituiti parte civile nel procedimento.

Assolto promotore finanziario

Le operazioni finanziarie hanno coinvolto anche un promotore, Raimondo Salvatore Maria Bordonaro che è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. Soddisfatti dell’assoluzione gli avvocati Tommaso Tamburino e Roberto Russo Morosoli.Il Tribunale ha condannato Sardo e Poste Italiane al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale delle parti civili assistite dagli avvocati Michele Liuzzo, Irene Maria Mazzeo e Antonio Caputo. Stabilita una provvisionale di 50.000 euro per ciascuna delle vittime. Una restituzione parziale delle somme è già avvenuta fuori dalle aule di tribunale. Ma l’esito di questa sentenza, che è ancora al primo grado di giudizio, era attesa per poter procedere all’estinzione totale di quanto sottratto. Un verdetto che per le parti offese sono una piccola “prova” di giustizia.

Difesa: “Ricorreremo in appello”