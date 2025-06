Pedara, rottweiler fuggiti da una villetta aggrediscono due uomini in centro

L'aggressione

L'episodio giovedì in corso Ara di Giove

Momenti di terrore vissuti, giovedì sera, ma la notizia si è appresa solo oggi, in corso Ara di Giove a Pedara dove due uomini – zio e nipote – sono stati aggrediti da due cani di razza rottweiler fuggiti da una villetta della zona. Dal racconto dei due feriti, di 27 e 24 anni, i due molossi sono sbucati improvvisamente sulla strada principale, mentre davanti al municipio un gruppo di ragazzi stava festeggiando un compleanno.

Ma c’è di più. I due cani avevano puntato il cagnolino di una coppia di amici e poi si sono avventati su un bambino di 11 anni. E a farne le spese anche il titolare di un locale del centro, lievemente ferito dal morso di uno dei due cani. I due rottweiler sono stati catturati dopo 4 ore e adesso si trovano sotto sequestro giudiziario. I proprietari dei due rottweiler rischiano adesso una denuncia per lesioni colpose e perché non hanno tenuto in custodia gli animali. Indagano i carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari del compagnia di Acireale e di Trecastagni.

