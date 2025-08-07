Per Catania Capitale della Cultura 2028 sono arrivate oltre cento proposte

La candidatura

La “Call for ideas” è stata un successo. Il sindaco: «Un grazie alla città che partecipa e guarda al futuro»

Sono state oltre 100 le proposte progettuali pervenute in meno di un mese in risposta alla Call for ideas per la candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il Comune di Catania ringrazia tutte le associazioni, realtà educative, creative, imprenditoriali e ogni cittadina e cittadino che hanno espresso un chiaro segnale dell’energia, dell’impegno e della passione che animano il tessuto culturale etneo.

Questa risposta non è solo numerica ma qualitativa, parla di un desiderio concreto di partecipazione e costruzione di un nuovo orizzonte culturale, condiviso, nel quale la cultura entra in tutta la Città e valorizza le diverse sensibilità che operano sul territorio.

L’Amministrazione considera ogni contributo ricevuto come parte essenziale di un processo che non mira soltanto alla redazione di un dossier, ma vuole essere un’occasione per riflettere insieme sull’identità, le sfide e le potenzialità della Città.

Una Catania che colga l’occasione della candidatura per crescere grazie alla collaborazione tra istituzioni e comunità, tra sapere diffuso e visione collettiva, tra ascolto e responsabilità.

Con questo spirito, il Comune si impegna a tradurre i contributi raccolti in una candidatura che sia un progetto radicato nel territorio, nella consapevolezza che il valore culturale si misura anche nella sua capacità di generare impatti reali e duraturi.

“Il lavoro sul dossier di candidatura, che proseguirà nelle prossime settimane”, ha dichiarato il Sindaco Enrico Trantino, che ha trattenuto la delega alla Cultura, “si fonda proprio su questa partecipazione attiva e plurale. Le idee e gli spunti emersi saranno elaborati dal gruppo incaricato per la costruzione del dossier secondo principi di partecipazione, qualità progettuale e visione strategica.

Il Comune di Catania, con piena trasparenza e responsabilità, continuerà a condividere aggiornamenti sul processo e sullo stato d’avanzamento.

In parallelo stiamo lavorando ogni giorno al coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e del tessuto imprenditoriale cittadino che possano rafforzare con il loro sostegno questo grande patrimonio di idee ed energie, qualificando ulteriormente la nostra scelta di competere per lanciare Catania nel futuro, a partire dal 2028.

Grazie a tutte e tutti per aver risposto a questa chiamata. La candidatura di Catania è già oggi un progetto della città intera”.