Per gli archi della Marina di Catania è stato chiesto il vincolo architettonico monumentale

Il dibattito

L'inserimento nel patrimonio da tutelare della storica sopraelevata ferroviaria, di cui si discute in queste settimane per un eventuale abbattimento parziale, è stato chiesto dall'associazione "Free Green Sicilia"

Abbattere gli archi della Marina, almeno parzialmente, è uno dei temi più dibattuti in città da quando, ormai due settimane fa, il tema è emerso nel corso di un incontro sul nuovo piano regolatore del porto. In quell’occasione il sindaco Enrico Trantino parlò di una ipotesi concreta, pur consapevole delle resistenze della città. E oggi l’associazione Free Green Sicilia annuncia la richiesta dell’inserimento della sopraelevata ferroviaria, costruiti 155 anni fa, tra i beni da tutelare.

«Richiesta formale a Regione e Sovrintendente»