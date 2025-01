Per Sant’Agata a Catania spuntano le “zone rosse”: quali sono e a chi si applicano

ZONA DI RIFERIMENTO DETTAGLIO DELL’AREA LIMITROFA ALLA ZONA

ZONA 1 Stazione Centrale FF.SS. Piazza Giovanni XXIII Via Archimede, Via D’amico, Via Don Luigi Sturzo, Via VI Aprile, Via Enrico De Nicola, Viale Africa, Corso Martiri della Libertà

ZONA 2 Piazza Duomo Piazza Università Via Etnea (intra Duomo ed Università), Piazza Università, Via Vittorio Emanuele, Via Garibaldi, Via Casello, Via Zurria, Via Scuto, Via Santa Maria del Rosario, Piazza Pardo, Piazza Santa Maria dell’Indirizzo, Via Gisira, Piazza Currò, Via Grassi, Via Erasmo

ZONA 3 Piazza Stesicoro Via Cappuccini, Via del Colosseo, Corso Sicilia, Via Gemmellaro, Piazza Sciuti, Piazza della Repubblica, Via Gambino, Via Sturzo, Via Di Prima, Piazza Turi Ferro, Via Paternò

ZONA 4 Villa Bellini Piazza Roma, Via Sant’Euplio, Via Tomaselli, Via Cimarosa, Largo Paesiello, Via Santa Maddalena, Via Santa Maria del Rosario, Via Beato Bernardo

ZONA 5 Piazza Borsellino (Alcalà) Via Porticello, Via Dusmet, Via Jonica, Via Alcalà, Via Rizzotti, Via Cristoforo Colombo, Via Lavandaie