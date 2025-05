Per vendicarsi dell’affronto subito, tampona un ragazzino in scooter e lo manda in ospedale

Catania

L'incidente provocato davanti la sede del Commissariato di Adrano: denunciato un 18enne di Biancavilla

Ha provocato un incidente stradale con l’intento di “vendicarsi” di un acceso diverbio avvenuto nei mesi scorsi e, per questo, è stato denunciato dalla polizia. Ad aver architettato il piano è stato un giovane di 18 anni di Biancavilla, con precedenti di polizia, che, evidentemente, in queste settimane, non si è rassegnato dopo una lite per futili motivi con un ragazzo di 17 anni di Adrano.

Il minorenne stava percorrendo in sella a uno scooter via della Regione e, proprio nella zona del commissariato, è stato tamponato da un’auto guidata dal 18enne. Dopo essere stato urtato, il 17enne è caduto a terra, con una gamba bloccata sotto il peso dello scooter. Per tutta risposta, il 18enne, anziché prestare soccorso, è sceso dall’auto e, dopo una rincorsa, ha sferrato un violento calcio contro il ragazzino. Negli stessi attimi, una pattuglia di poliziotti, che stava rientrando in commissariato, ha assistito alla scena e ha fermato l’aggressione ancora in corso, bloccando il 18enne e prestando le prime cure al minorenne. Dopo qualche minuto, è arrivato il padre della vittima dell’aggressione che ha poi provveduto ad accompagnare il figlio al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla dove, dopo gli accertamenti sanitari, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.