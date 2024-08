Percorre venti chilometri contromano lungo la A18 Messina Catania: arriva la Polstrada in modalità safety car

Il caso

Alla guida dell'auto un uomo di 75 anni. Provvidenziale intervento della Polizia stradale

Un uomo è stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale sull’autostrada A/18, la scorsa notte, dopo aver percorso contromano quasi 20 chilometri, viaggiando in direzione Messina sulla carreggiata che porta verso Catania. L’allerta è scattata attorno all’1.30, quando agli allarmi di sicurezza e alle segnalazioni telefoniche si sono aggiunte le immagini delle telecamere a circuito chiuso, che immortalavano un veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso a forte velocità sfiorando gli altri veicoli.

Immediatamente, la pattuglia in modalità safety car ha rallentato e fermato il traffico all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo, al fine di fermare il conducente in contromano in condizioni di sicurezza. Si tratta di un 75enne residente in provincia di Catania, che è apparso subito agli agenti in evidente stato confusionale.