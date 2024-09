Perdono il controllo della moto e finiscono fuori strada: in due gravissimi portati in ospedale con l’elisoccorso

Randazzo

L'incidente sulla statale 120 dell'Etna

Incidente stradale sulla Strada Statale 120 dell’Etna e delle Madonie all’altezza della contrada Montelaguardia a Randazzo, nel Catanese. Un mezzo a due ruote per cause ancora in fase di accertamento è finito fuori strada. Le due persone che erano a bordo sono rimaste gravemente ferite e condotte in elisoccorso rispettivamente agli ospedali Cannizzaro e Garibaldi di Catania. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Randazzo per accertare la dinamica di quanto accaduto.

