Permesso premio all’ergastolano: trascorrerà il Capodanno a Catania

Il caso

Ignazio Bonaccorsi, capo dei Carateddi, sarà in città per nove giorni.

Il Tribunale di Sorveglianza di Padova ha concesso un permesso premio di 9 giorni a Ignazio Bonaccorsi, 67 anni, mafioso di rango di Catania, condannato all’ergastolo per una serie di omicidi commessi negli anni della mattanza degli anni Novanta. Fratello di Concetto, oggi collaboratore di giustizia, e di Massimiliano, ammazzato il 23 gennaio 1997 in una sala da barba in via Poulet come un gangster della Chicago degli anni ’20. Tra gli omicidi per cui è stato condannato c’è anche quello di Giuseppe Piterà (detto Pippo Scimmia), 49 anni, assassinato due giorni dopo Massimiliano Bonaccorsi, all’interno di una bettola di San Berillo Nuovo a Catania. Piterà, secondo quanto emerse dall’inchiesta ‘Crepuscolo’ , avrebbe pagato il fatto che il fratello Rosario – boss dei Cursoti-Milanesi deceduto per cause naturali alcuni anni fa – non avrebbe fatto le condoglianze a Ignazio Bonaccorsi con cui, all’epoca, condivideva la detenzione.

Ignazio Bonaccorsi è uno tra i più fidati uomini del capomafia Turi Cappello, detenuto al 41bis. Furono arrestati assieme, a Napoli, nel 1992. Non a caso il clan, ormai da diversi decenni si chiama Cappello-Bonaccorsi.

Ignazio Bonaccorsi, detto “u carateddu”, è infatti il capo della frangia armata della cosca catanese. Il Tribunale di Sorveglianza veneto ha concesso al boss catanese di incontrare «la madre inferma e i familiari in Sicilia per le feste natalizie». Il pm della Dda di Catania aveva dato parere contrario al permesso.