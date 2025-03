“Piazza della Democrazia” a San Cristoforo, monsignor Renna: «Il popolo di Dio è chiamato a dare il proprio apporto»

Catania

Incontri tematici, come già accaduto in altre città, per ascoltare la popolazione

San Cristoforo anche oggi al centro del dibattito cittadino: nell’oratorio salesiano di via delle Salette è in corso l’incontro “Piazza della Democrazia”. Come spiega monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, “l’idea viene dalla Settimana sociale dei cattolici di Trieste dove si sono svolti in 15 piazze incontri tematici. Un microfono, delle sedie, e ascoltare la popolazione”. L’incontro è organizzato dall’Ufficio Pastorale Problemi sociali e lavoro della diocesi.Una metodologia semplice quindi, ma che verrà ripetuto qui oggi e non solo. “Su questo quartiere si sono accesi i riflettori – prosegue Renna in riferimento ai fondi del decreto Caivano – e per noi c’è un primato, la rigenerazione sociale che passa dalla cura delle strutture ma anche da molto altro. Il popolo di Dio è chiamato a dare il proprio apporto”.