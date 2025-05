Piazza Lanza a Catania diventi Piazza Enzo Tortora: la raccolta firme per cambiare il nome

la proposta

La petizione promossa dall'avvocato Giuseppe Lipera

Una raccolta firme è stata lanciata per intitolare l’attuale a Enzo Tortora piazza Lanza di Catania, che si trova davanti all’ingresso del carcere.

«Quest’anno – afferma l’avvocato Giuseppe Lipera, capo del Movimento popolare catanese e dell’associazione Avvocatura e futuro – vogliamo ricordare il triste anniversario della morte di Enzo Tortora promuovendo una petizione per intitolare la piazza antistante il carcere che tutti i catanesi conoscono come piazza Lanza, in piazza Enzo Tortora. Invitiamo tutti i sindaci dove esistono carceri in Italia a dare il nome di via o piazza a Enzo Tortora».

Sostiene l’iniziativa anche Giuseppe Leone Pappalardo, segretario di Pro Italia Catania: «Il caso Enzo Tortora – dice- è stato uno dei casi più clamorosi di malagiustizia di cui ogni anno, purtroppo, sono vittima migliaia di cittadini italiani».