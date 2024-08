Picchia la moglie e poi va a casa della madre: arrestato marito violento a Misterbianco

violenza in famiglia

Il provvidenziale intervento dei carabinieri. Per la donna una prognosi di trenta giorni

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza 40enne del posto, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’allarme è scattato sabato sera intorno alle 21.30 quando alla Centrale Operativa di Catania è giunta una richiesta di intervento nel centro di Misterbianco, per una donna che poco prima era stata vittima di una violenta aggressione da parte del marito. I militari della Tenenza giunti sul posto hanno trovato una 39enne ancora in evidente stato di agitazione seduta sul marciapiede al margine della carreggiata, la quale, visibilmente sofferente e che era in quel momento assistita da alcune persone accorse in suo aiuto.

I carabinieri dopo aver rassicurato la donna hanno subito sollecitato l’arrivo di un’ambulanza e hanno avviato l’accertamento dei fatti. La vittima ha raccontato agli investigatori di essere stata picchiata dal marito per futili motivi e, quindi, di essere riuscita a salvarsi solo fuggendo all’esterno dell’abitazione dove ha potuto chiedere aiuto ai vicini.