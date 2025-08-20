Sfoglia il giornale

L'omaggio

Pippo Baudo, a Catania bandiere a mezz’asta a Palazzo dei Chierici

L'omaggio del Comune nella sede di piazza Duomo (la facciata del municipio è attualmente coperta dalle impalcature)

Di Redazione |

Nell’impossibilità di esporle al Palazzo Municipale, attualmente interessato da lavori di riqualificazione, le bandiere a mezz’asta sono state collocate a Palazzo dei Chierici in Piazza Duomo, in segno di lutto nel giorno dei funerali di Pippo Baudo. Nel pomeriggio il sindaco Enrico Trantino prenderà parte alle esequie a Militello in Val di Catania insieme alle altre autorità.  

