L'omaggio
Pippo Baudo, a Catania bandiere a mezz’asta a Palazzo dei Chierici
L'omaggio del Comune nella sede di piazza Duomo (la facciata del municipio è attualmente coperta dalle impalcature)
Nell’impossibilità di esporle al Palazzo Municipale, attualmente interessato da lavori di riqualificazione, le bandiere a mezz’asta sono state collocate a Palazzo dei Chierici in Piazza Duomo, in segno di lutto nel giorno dei funerali di Pippo Baudo. Nel pomeriggio il sindaco Enrico Trantino prenderà parte alle esequie a Militello in Val di Catania insieme alle altre autorità.
