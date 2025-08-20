Pippo Baudo, parla il figlio Alessandro: «Sarò in chiesa a salutare mio padre, nella sua Militello»

Il giorno dell'addio

«Sarò in chiesa a salutare mio padre, nella sua Militello. Un luogo speciale a cui è sempre stato legato da un affetto profondo e sincero. Anni addietro papà mi ci ha condotto, all’epoca mio figlio Sean era un bambino che attraverso i racconti del nonno si appassionava alle meraviglie della sua terra d’origine. Ne conservo ricordi bellissimi che porterò sempre con me». Queste le parole di Alessandro Baudo appena arrivato dall’Australia, per presenziare oggi alle esequie del padre Pippo Baudo.