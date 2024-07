Pista ciclabile del porto, i consiglieri Scuderi e Rotella: «Ancora un cantiere aperto»

Catania

I due consiglieri del Mpa: «Lavori a rilento, per ora solo caos e smog»

«Doveva essere pronta in pochi mesi o comunque prima dell’estate. E invece la nuova pista ciclabile che costeggia il porto è ancora un cantiere aperto. Ci chiediamo e chiediamo all’amministrazione quanto tempo ancora sarà necessario prima che venga ultimata e consegnata ai catanesi?». E’ quanto affermano i consiglieri comunali di Catania del Mpa Angelo Scuderi e Daniela Rotella che tornano a criticare i lavori per la costruzione della pista ciclabile che collegherà il centro storico alla zona della Plaia, passando al centro della carreggiata di via Domenico Tempio.

