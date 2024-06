Polizia, il controllo della fascia costiera catanese con due “volanti del mare”

Mare

Dalla Plaia ad Aci Trezza con l’obiettivo di «suggerire - afferma la Questura etnea - i migliori comportamenti da tenere in mare, così da scongiurare gravi incidenti»

Da oggi la polizia di Catania controllerà anche la fascia costiera mediante moto d’acqua con in sella agenti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura. Il servizio, fortemente voluto dal Questore, ha come obiettivo quello di “prevenire condotte illecite che possano mettere in pericolo i bagnanti ed i diportisti degli oltre 30 km di coste catanesi». Il pattugliamento quotidiano della costa permetterà, in piena sinergia con la Capitaneria di Porto, di contribuire al soccorso in mare grazie soprattutto alla tipologia di scooter d’acqua, che permettono un intervento in acque poco profonde, dove non possono arrivare i gommoni e le motovedette di grandi dimensioni. Le moto hanno una potenza di 180 cavalli, un motore di cilindrata pari a 1.800 c.c. ed una propulsione a idrogetto che permette di raggiungere i 60 nodi, circa 100 km orari.