Ponte di Ognissanti in giro per Catania: le proposte di Officine Culturali tra alcuni tesori della città

Iniziative

Tra gli appuntamenti da segnalare “Ulisse all’Inferno”, al Monastero dei Benedettini, spettacolo teatrale itinerante di e con Angelo D’Agosta

Anche per il ponte di Ognissanti a Catania c’è la proposta di Officine Culturali che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle maestose architetture, dei rigogliosi giardini e delle nobiliari stanze di alcuni dei luoghi più suggestivi e affascinanti della città. Al Monastero dei Benedettini dal 1 al 3 novembre le visite guidate per andare alla scoperta del gioiello del Tardo barocco siciliano si svolgeranno dalle 10:00 alle 17:00 (partenza ultimo tour guidato).

Inoltre, dal 31 ottobre al 3 novembre torna in scena al Monastero dei Benedettini “Ulisse all’Inferno”, lo spettacolo teatrale itinerante di e con Angelo D’Agosta. All’Orto Botanico il 1, 2 e 3 novembre l’appuntamento è alle 11:00 con “Il giro del mondo in 80 minuti”, le visite guidate al giardino scientifico dell’Università di Catania che condurranno in un suggestivo viaggio in giro per il mondo senza lasciare la città. Infine, le architetture nobiliari settecentesche ed esempio di barocco catanese di Villa Cerami si sveleranno il 1, 2 e 3 novembre alle 11:00, alle 12:00 e alle 16:00 con le visite guidate per scoprire la storia di uno dei palazzi storici dell’Università di Catania.