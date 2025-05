Poteva essere un ponte diverso, «poteva assomigliare a una cabinovia. E avevamo già mostrato il progetto al ministero delle Infrastrutture Trasporti». A parlare è Francesco Galvagno, ingegnere e titolare della società Lab. Inntech di Catania. E per quel potenziale inespresso «per il volere e gli interessi di Salvini e Salini» ha presentato pochi giorni fa un esposto alle Procure di Messina e Reggio Calabria e ieri anche una denuncia per violazione del diritto comunitario all’Unione europea da parte dello Stato italiano. Tra le violazioni denunciate: concorrenza, contratti pubblici, temi ambientali. E poi il mancato recepimento delle raccomandazioni di Anac e «l’elusione del dibattito pubblico obbligatorio».

Il percorso al ministero delle Infrastrutture, interrotto

Galvagno ci tiene subito a chiarire: «Io non sono un “no ponte”, anzi. Sono un tecnico che vuole il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Ma non si può fare con un progetto vecchio tecnologicamente e recuperato per volere politico, con il famigerato Dl 35 del 2023 che ha riesumato il progetto del consorzio Eurolink. Una procedura che ho denunciato come incostituzionale. E poi la mia soluzione era più rispettosa dell’ambiente, meno costosa. E innovativa». Valori riconosciuti, secondo quanto racconta, anche nel corso delle audizioni all’interno della Struttura tecnica di missione del Mit iniziate «in piena emergenza Covid a ottobre 2020, durante il governo Conte, e proseguite anche durante il governo Draghi. Esecutivo che aveva anche incaricato Italferr per studiare la fattibilità tecnica». Dalle audizioni sono anche emersi documenti «pubblici e visionabili», racconta ancora Galvagno, e nei quali «il mio nome è accanto a quello di grandi luminari del settore». Incontri per valutare «l’alternativa progettuale al ponte sospeso a unica campata» nei quali sono in effetti menzionati tecnici di chiara fama come i professori Remo Calzona, Michael N. Fardis e Romano Borchiellini.

La concorrenza “violata”

Ma il punto, per l’ingegnere siciliano, è un altro, ben espresso nelle sue denunce: «C’è stata una chiara violazione della concorrenza e dei miei interessi imprenditoriali. Credo di essere il primo soggetto non politico, un privato, a presentare delle denunce circostanziate. E mi auguro che magistrati e Unione europea andranno a fondo con la vicenda».

Le caratteristiche

La proposta di Inntech, come detto, più che a un ponte somiglia a una cabinovia. Il principio, come spiegato dallo stesso Galvagno, è in effetti lo stesso: «Le auto vengono agganciate automaticamente, e poi viaggiano sospese per i circa 4 chilometri previsti a una velocità costante tra i 30 e i 40 km orari». Ogni “cabina” è distanziata di circa 5 metri dall’altra, e non ci sono caselli «ma un sistema wireless». Questo, oltre a garantire «zero traffico e quindi zero incidenti stradali», permetterebbe anche di avere un ponte più leggero e più resistente all’aria e alle torsioni. «L’opera sarebbe del 70% meno impattante, con una larghezza di 34 metri invece di 60. Ho previsto piloni più bassi, di 200 metri invece di 400 metri. E sarebbe un ponte a due campate, più sicuro nel contesto altamente sismico. L’ingresso è stato previsto più a Sud vicino al centro di Messina». Le auto quindi stanno sospese sull’acqua “sotto” il ponte. Sopra, invece, il treno, «e il resto dello spazio per le persone: sul nosro ponte si può andare in bici e si possono fare anche dei concerti».

L’idea: un grande “puntone” smorzante in mezzo al mare

Tra le idee anche un sistema di traghetti speciali per i treni ad alta velocità da 130 metri. «Li avremmo trainati grazie a uno dei nostri quattro brevetti: una sorta di grande “puntone” smorzante. Avrebbe anche sostenuto il ponte senza fondazioni al centro dello Stretto».